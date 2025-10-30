Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии.

Отмечается, что Швейцария ранее уже применила меры из недавнего 18-го пакета, которые касались пополнения санкционных списков, ужесточения контроля над экспортом и снижения потолка цены на нефть.