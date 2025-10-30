Рейтинг@Mail.ru
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/shveytsariya-2051708579.html
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.10.2025
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России
Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:09:00+03:00
2025-10-30T09:09:00+03:00
в мире
россия
швейцария
белоруссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
https://ria.ru/20251019/evropa-2049165351.html
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045346882.html
россия
швейцария
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, белоруссия, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Белоруссия, Евросоюз
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России

Швейцария применит меры против России и Белоруссии

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии.
"Федеральный совет решил, что Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
19 октября, 04:04
Отмечается, что Швейцария ранее уже применила меры из недавнего 18-го пакета, которые касались пополнения санкционных списков, ужесточения контроля над экспортом и снижения потолка цены на нефть.
Теперь, согласно релизу, речь идет о дальнейшем ужесточении экспортного контроля, полном запрете на транзакции с рядом российских банков и на инвестирование в проекты, финансируемые РФПИ. Помимо этого вводится запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти.
Как указано в заявлении, Швейцария также вводит санкции против Белоруссии, принятые ЕС параллельно с 18-м пакетом антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Берн - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия Украине
30 сентября, 13:10
 
В миреРоссияШвейцарияБелоруссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала