Карпина оштрафовали после матча с "Зенитом"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина на 20 тысяч рублей за поведение во время матча чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.