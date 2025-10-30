Рейтинг@Mail.ru
16:14 30.10.2025 (обновлено: 16:26 30.10.2025)
Карпина оштрафовали после матча с "Зенитом"
Карпина оштрафовали после матча с "Зенитом"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина на 20 тысяч рублей за поведение во время матча чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Динамо" 26 октября на выезде проиграло "Зениту" (1:2) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру посетили 43 418 зрителей.
«
"За систематический выход за пределы технической зоны, в том числе дважды с выходом на поле, Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей, "Динамо" - на 10 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
"Динамо" после 13 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 13 очков. В 14-м туре "бело-голубые" в гостях сыграют с казанским "Рубином".
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
30 октября, 16:11
 
