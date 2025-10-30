https://ria.ru/20251030/shopsy-2051880959.html
Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне в октябре оформили более 30 тыс. заказов через шопсы — публикации ВКонтакте с товарными карточками. В топ-5 товаров по продажам попали сыворотка против выпадения волос, умная салфетка для уборки, соус чили, швабра с отжимом и пластырь от головной боли.
В топ продаваемых товаров также вошли термотушь для ресниц, маркер для бровей, многоразовый лёд, развивающая игрушка для детей, водоотталкивающая пропитка для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1 285 рублей. Самую большую выручку сгенерировала публикация сообщества на тему уборки с 8 тыс. подписчиков.
Топ товаров по продажам в шопсах:
- Сыворотка против выпадения волос
- Умная салфетка для уборки
- Пластырь от головной боли
- Развивающая игрушка для детей
- Водоотталкивающая пропитка для обуви
Ранее ВКонтакте представила формат шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.