Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне в октябре оформили более 30 тыс. заказов через шопсы — публикации ВКонтакте с товарными карточками. В топ-5 товаров по продажам попали сыворотка против выпадения волос, умная салфетка для уборки, соус чили, швабра с отжимом и пластырь от головной боли.

В топ продаваемых товаров также вошли термотушь для ресниц, маркер для бровей, многоразовый лёд, развивающая игрушка для детей, водоотталкивающая пропитка для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1 285 рублей. Самую большую выручку сгенерировала публикация сообщества на тему уборки с 8 тыс. подписчиков.

Топ товаров по продажам в шопсах:

- Сыворотка против выпадения волос

- Умная салфетка для уборки

- Соус чили

- Швабра с отжимом

- Пластырь от головной боли

- Термотушь для ресниц

- Маркер для бровей

- Многоразовый лёд

- Развивающая игрушка для детей

- Водоотталкивающая пропитка для обуви