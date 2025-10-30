Рейтинг@Mail.ru
Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов - РИА Новости, 30.10.2025
16:38 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/shopsy-2051880959.html
Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов
Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов
Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов
Россияне в октябре оформили более 30 тыс. заказов через шопсы — публикации ВКонтакте с товарными карточками. В топ-5 товаров по продажам попали сыворотка против
2025
вконтакте, онлайн-торговля, соцсети, интернет
ВКонтакте, онлайн-торговля, Соцсети, Интернет

Через шопсы ВКонтакте россияне оформили уже более 30 тысяч заказов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне в октябре оформили более 30 тыс. заказов через шопсы — публикации ВКонтакте с товарными карточками. В топ-5 товаров по продажам попали сыворотка против выпадения волос, умная салфетка для уборки, соус чили, швабра с отжимом и пластырь от головной боли.
В топ продаваемых товаров также вошли термотушь для ресниц, маркер для бровей, многоразовый лёд, развивающая игрушка для детей, водоотталкивающая пропитка для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1 285 рублей. Самую большую выручку сгенерировала публикация сообщества на тему уборки с 8 тыс. подписчиков.
Топ товаров по продажам в шопсах:
- Сыворотка против выпадения волос
- Умная салфетка для уборки
- Соус чили
- Швабра с отжимом
- Пластырь от головной боли
- Термотушь для ресниц
- Маркер для бровей
- Многоразовый лёд
- Развивающая игрушка для детей
- Водоотталкивающая пропитка для обуви
Ранее ВКонтакте представила формат шопсов — публикаций с товарными карточками и ссылками, которые позволяют пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.
 
ВКонтакте онлайн-торговля Соцсети Интернет
 
 
