Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Американец Бен Шелтон отобрался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Шелтон после победы над Рублевым прошел на итоговый турнир АТР