Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Теннис
 
19:40 30.10.2025
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР
Американец Бен Шелтон отобрался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации.
теннис
спорт
андрей рублев
карлос алькарас
янник синнер
атр
Новости
спорт, андрей рублев, карлос алькарас, янник синнер, атр
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Карлос Алькарас, Янник Синнер, АТР
Шелтон прошел на итоговый турнир АТР

Шелтон после победы над Рублевым прошел на итоговый турнир АТР

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американец Бен Шелтон отобрался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации.
В четверг Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублева и вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже. Теперь на его счету 3970 очков в чемпионской гонке (пятое место).
Шелтон, который впервые сыграет на итоговом турнире, стал шестым из восьми участников предстоящих соревнований. Ранее на турнир, который пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября, отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и американец Тейлор Фриц.
Теннис Спорт Андрей Рублев Карлос Алькарас Янник Синнер АТР
 
