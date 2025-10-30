"ХАЯТ Россия" запустила линию производства бумажных полотенец под Калугой

https://ria.ru/20251030/shapsha-2051869497.html
Компания "ХАЯТ Россия" запустила новую линию по производству бумажных полотенец на предприятии в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Компания "ХАЯТ Россия" запустила новую линию по производству бумажных полотенец на предприятии в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Второе за год расширение производства. Компания "ХАЯТ Россия" запустила на предприятии в Калужской области новую линию по производству бумажных полотенец", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, инвестиции в проект составили 180 миллионов рублей. Продукция, которую будут выпускать на новой линии, предназначена для офисов, промышленных предприятий, медицинских и образовательных учреждений.
Открытие новой линии производства - очередной шаг компании в укреплении позиций на российском рынке бумажно-гигиенической продукции, подчеркнул губернатор.
"Для региона сотрудничество с компанией "ХАЯТ" — пример крепкого партнерства, основанного на доверии и взаимной ответственности. С момента запуска завода в Калужской области предприятие уверенно расширяет производство, наращивает мощности, инвестирует в развитие промышленного потенциала региона, внедряет современные технологии", - отметил глава Калужской области.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, в мае 2025 года "ХАЯТ Россия", которая является подразделением международной компании HAYAT — одного из мировых лидеров в сфере товаров повседневного спроса, запустила производство в сегменте женской гигиены, локализовав выпуск продукции под брендом Molped.