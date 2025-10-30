Названы сферы, зарплатные предложения в которых выросли больше всего

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, в сфере услуг, а также в IT и финансах, следует из данных исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Наибольший рост (+20,4%) зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в январе — сентябре 2025 года зафиксирован в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ. Также значительно (+18,8%) выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%)", - говорится в данных.

Согласно исследованию, средние зарплатные ожидания россиян тоже выросли. За девять месяцев года наибольший рост был среди резюме для работы без опыта и составил 12,1%. На 11,9% увеличились зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных ожиданий, замыкают IT, маркетинг и финансы с показателем повышения на 9,3%.