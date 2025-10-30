В Петербурге состоялась масштабная закупочная сессия

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. 28-30 октября в Санкт-Петербурге состоялась серия закупочных сессий между представителями российского бизнеса и зарубежными дистрибьюторами. Мероприятие организовано Санкт-Петербургским Центром поддержки экспорта при методическом сопровождении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире".
"Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в северную столицу приехали потенциальные партнеры из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Армении. Всего в закупках приняли участие 31 зарубежный байер и 79 российских компаний-МСП", - говорится в сообщении.
Были представлены следующие отрасли: приборостроение, промышленная и пожарная безопасность, оборудование для нефтегазовой сферы, робототехника и автоматизация, машиностроение, двигателестроение, кибербезопасность, радиоэлектроника, металлообработка и другие.
"В рамках Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" мы провели трехдневную закупочную сессию для малого и среднего российского бизнеса из 18 регионов России. Все эти предприятия заняты в отраслях промышленного оборудования и ИТ-решений, включая цифровизацию производства. Компании, занимающиеся высокими технологиями, являются ядром российской экономики, а развитие экспорта таких компаний обеспечит технологическое лидерство России на международных рынках", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".