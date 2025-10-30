В Петербурге состоялась масштабная закупочная сессия

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. 28-30 октября в Санкт-Петербурге состоялась серия закупочных сессий между представителями российского бизнеса и зарубежными дистрибьюторами. Мероприятие организовано Санкт-Петербургским Центром поддержки экспорта при методическом сопровождении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире".

"Для обсуждения сотрудничества с российскими компаниями в северную столицу приехали потенциальные партнеры из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Армении. Всего в закупках приняли участие 31 зарубежный байер и 79 российских компаний-МСП", - говорится в сообщении.

Были представлены следующие отрасли: приборостроение, промышленная и пожарная безопасность, оборудование для нефтегазовой сферы, робототехника и автоматизация, машиностроение, двигателестроение, кибербезопасность, радиоэлектроника, металлообработка и другие.

"В рамках Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" мы провели трехдневную закупочную сессию для малого и среднего российского бизнеса из 18 регионов России. Все эти предприятия заняты в отраслях промышленного оборудования и ИТ-решений, включая цифровизацию производства. Компании, занимающиеся высокими технологиями, являются ядром российской экономики, а развитие экспорта таких компаний обеспечит технологическое лидерство России на международных рынках", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.