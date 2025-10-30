В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посольство России в Вашингтоне в ответ на намерение американских сенаторов пригласить главу дипмиссии Александра Дарчиева на слушания по поводу якобы похищенных украинских детей заявило РИА Новости, что участие в таком предвзятом мероприятии невозможно.

Ранее издание Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм* и Брайан Шатц хотели пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса.

« "Любое российское участие в таком предвзятом слушании невозможно", — заявили в посольстве.

В дипмиссии назвали инициативу сенаторов очередной провокацией, которая призвана "покрыть преступления, совершенные неонацистским режимом в Киеве против гражданских, в том числе против детей Донбасса".

Российская сторона открыта к взаимодействию с США по теме воссоединения семей сторон украинского конфликта, подчеркнуло посольство.

"Вместо этого мы наблюдаем кампанию лжи и выдумок о "десятках тысяч" похищенных несовершеннолетних, хотя представленный Украиной список включает 339", — указали в дипмиссии.

Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращены на Украину, эта работа продолжается.