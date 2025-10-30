Рейтинг@Mail.ru
В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 30.10.2025 (обновлено: 16:45 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/senat-2051696252.html
В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США
В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США - РИА Новости, 30.10.2025
В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США
Посольство России в Вашингтоне в ответ на намерение американских сенаторов пригласить главу дипмиссии Александра Дарчиева на слушания по поводу якобы похищенных РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T06:53:00+03:00
2025-10-30T16:45:00+03:00
в мире
россия
сша
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047609832.html
https://ria.ru/20250820/fond-2036423715.html
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049932841.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Александр Дарчиев
В посольстве прокомментировали возможное приглашение Дарчиева в сенат США

Посольство РФ: участие Дарчиева в мероприятии сената США невозможно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посольство России в Вашингтоне в ответ на намерение американских сенаторов пригласить главу дипмиссии Александра Дарчиева на слушания по поводу якобы похищенных украинских детей заявило РИА Новости, что участие в таком предвзятом мероприятии невозможно.
Ранее издание Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм* и Брайан Шатц хотели пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса.
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями
10 октября, 19:24
«
"Любое российское участие в таком предвзятом слушании невозможно", — заявили в посольстве.
В дипмиссии назвали инициативу сенаторов очередной провокацией, которая призвана "покрыть преступления, совершенные неонацистским режимом в Киеве против гражданских, в том числе против детей Донбасса".
Российская сторона открыта к взаимодействию с США по теме воссоединения семей сторон украинского конфликта, подчеркнуло посольство.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ обвинил фонд Зеленской в торговле детьми с Украины
20 августа, 05:13
"Вместо этого мы наблюдаем кампанию лжи и выдумок о "десятках тысяч" похищенных несовершеннолетних, хотя представленный Украиной список включает 339", — указали в дипмиссии.
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращены на Украину, эта работа продолжается.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В сенате одобрили три законопроекта по конфликту на Украине
22 октября, 20:39
 
В миреРоссияСШААлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала