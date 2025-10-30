Семин рассказал о важной роли иностранных тренеров в футболе России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что иностранные тренеры внесли значимый вклад в российский футбол и от них надо брать все самое лучшее, но при этом руководителям клубов нужно ограничивать количество их зарубежных ассистентов.
В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) московские клубы ЦСКА и "Спартак" возглавляют соответственно швейцарец Фабио Челестини и серб Деян Станкович. Испанец Джонатан Альба руководит "Ростовом". После неудачного начала сезона были уволены испанец Роберто Морено из "Сочи" и босниец Владимир Слишкович из "Оренбурга".
«
"Было много иностранных тренеров, которые играли важную роль в нашем футболе. Мы же помним, как русский тренер Валерий Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА, так и голландский специалист Дик Адвокат с "Зенитом", правильно? И не надо забывать, что у нас работали и итальянцы Фабио Капелло и Лучано Спаллетти, и голландец Гус Хиддинк, который привел сборную России к бронзовым медалям на чемпионате Европы 2008 года. Другое дело, что мы должны сами правильно к этому относиться. Наверное, от значимых иностранцев, которые к нам приезжают, нам надо брать все хорошее, что могло бы помочь нам", - сказал Семин.
"Единственное, если они приезжают, то мы должны ограничивать лимит их помощников, их может быть два-три человека. Когда я поехал работать в Новую Зеландию, то мне сказали: "Ты можешь взять только двух ассистентов, а остальные будут наши". Я спросил: "По какой причине?" И они ответили: "Ты уедешь и потом будут работать наши. Пусть они посмотрят твой стиль работы и возьмут лучшее". Это совершенно правильно, и я с этим согласен. Поэтому и нам надо в этом плане быть помудрее и похитрее. А не так, как это сделал (в 2021 году) "Локомотив", когда они привезли 12 человек руководить российским футболом. Это же никуда не годится", - подчеркнул собеседник агентства.
Семин похвалил Челестини за интересный футбол ЦСКА
30 октября, 12:19