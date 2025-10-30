Семин рассказал о важной роли иностранных тренеров в футболе России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что иностранные тренеры внесли значимый вклад в российский футбол и от них надо брать все самое лучшее, но при этом руководителям клубов нужно ограничивать количество их зарубежных ассистентов.