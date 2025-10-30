Семин похвалил Челестини за интересный футбол ЦСКА

«

"Любого тренера оценивают на каждом этапе по результатам команды. На мой взгляд, сегодня ЦСКА играет интересно и если бы не один провал (поражение от "Локомотива" со счетом 0:3 - прим. ред.), то можно было бы сказать, что Фабио Челестини работает отлично. Ярко играют два молодых игрока: Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Они растут, а будут ли они прогрессировать дальше, покажет время и тренерское мастерство", - сказал Семин.