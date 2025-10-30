Рейтинг@Mail.ru
Семин похвалил Челестини за интересный футбол ЦСКА - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Футбол
 
12:19 30.10.2025
Семин похвалил Челестини за интересный футбол ЦСКА
Семин похвалил Челестини за интересный футбол ЦСКА
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер московского ЦСКА швейцарец Фабио Челестини работает на хорошем уровне и при нем ярко раскрываются молодые российские футболисты Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, заявил РИА Новости ранее возглавлявший национальную команду Юрий Семин.
Челестини приступил к работе в столичном клубе в июне, после внезапного ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. Армейцы после 13 туров чемпионата страны с 27 очками идут на третьем месте, после "Краснодара" (29 очков) и московского "Локомотива" (27).
«
"Любого тренера оценивают на каждом этапе по результатам команды. На мой взгляд, сегодня ЦСКА играет интересно и если бы не один провал (поражение от "Локомотива" со счетом 0:3 - прим. ред.), то можно было бы сказать, что Фабио Челестини работает отлично. Ярко играют два молодых игрока: Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Они растут, а будут ли они прогрессировать дальше, покажет время и тренерское мастерство", - сказал Семин.
"На сегодняшний день Челестини хорошо представляет ЦСКА", - добавил собеседник агентства.
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА
29 октября, 12:31
 
Футбол Спорт Фабио Челестини Юрий Семин ПФК ЦСКА РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
