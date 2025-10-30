Боец рассказал про щенка, который помогает дежурить на позициях

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении задач на запорожском направлении приютили щенка по кличке Пельмешка, который стал для бойцов не только другом, но и настоящим помощником на посту, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Еврей".

"Стояли на прошлых позициях — к нам прибился щенок. Назвали его Пельмешка, потому что он маленький, пухленький. Потом ребята раздобыли котят, одного мы взяли, назвали Дымок. Обычно кошки с собаками не дружат, а эти вместе и спали, и друг друга защищали от других животных", — рассказал боец.

По словам "Еврея", Пельмешка быстро стал частью подразделения и проявил себя как настоящий сторожевой помощник.