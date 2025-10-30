https://ria.ru/20251030/schenok-2051695510.html
Боец рассказал про щенка, который помогает дежурить на позициях
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" при выполнении задач на запорожском направлении приютили щенка по кличке Пельмешка, который стал для бойцов не только другом, но и настоящим помощником на посту, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Еврей".
"Стояли на прошлых позициях — к нам прибился щенок. Назвали его Пельмешка, потому что он маленький, пухленький. Потом ребята раздобыли котят, одного мы взяли, назвали Дымок. Обычно кошки с собаками не дружат, а эти вместе и спали, и друг друга защищали от других животных", — рассказал боец.
По словам "Еврея", Пельмешка быстро стал частью подразделения и проявил себя как настоящий сторожевой помощник.
"Если видит не своих — сразу лает. Это для нас звоночек: стоишь на посту, он загавкал — значит, кто-то идёт. Пельмешка — наш коллега, наш дежурный. Как и мы, несёт службу: если кто-то приближается, он первый подаёт сигнал", — отметил военнослужащий.