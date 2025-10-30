Экс-футболист "Рубина" возглавил сборную Сербии

Сборной Сербии осталось провести в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года два матча. 13 ноября сербы сыграют на выезде с англичанами, 16 ноября команда примет сборную Латвии. Сербы располагаются на третьем месте в таблице группы К и сохраняют шансы на выход в финальную часть первенства. Как отмечает генеральный секретарь ФСС Бранко Радуйко, результат этих матчей не повлияет на будущее тренерского штаба Пауновича.