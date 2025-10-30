https://ria.ru/20251030/sbonaya-2051865490.html
Экс-футболист "Рубина" возглавил сборную Сербии
Экс-футболист "Рубина" возглавил сборную Сербии - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Экс-футболист "Рубина" возглавил сборную Сербии
Бывший нападающий казанского "Рубина" Велько Паунович назначен на пост главного тренера сборной Сербии, сообщается на странице Футбольного союза Сербии (ФСС) в... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T15:27:00+03:00
2025-10-30T15:27:00+03:00
2025-10-30T15:33:00+03:00
футбол
спорт
рубин
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903479551_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1f666bdc54f4888452cea9a3d670e76c.jpg
/20251029/shvets--2051587095.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903479551_0:0:1858:1393_1920x0_80_0_0_c9ef62acdf871749e1b24a1628c6fcaf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рубин, сербия
Футбол, Спорт, Рубин, Сербия
Экс-футболист "Рубина" возглавил сборную Сербии
Экс-футболиста "Рубина" Пауновича назначили главным тренером сборной Сербии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший нападающий казанского "Рубина" Велько Паунович назначен на пост главного тренера сборной Сербии, сообщается на странице Футбольного союза Сербии (ФСС) в соцсети Х.
В середине октября ФСС объявил о решении принять отставку Драгана Стойковича с поста главного тренера сербской сборной без выплаты ему компенсации. Ранее источник РИА Новости сообщал, что помимо Пауновича федерация рассматривала главного тренера московского "Спартака
" Деяна Станковича.
Сборной Сербии осталось провести в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года два матча. 13 ноября сербы сыграют на выезде с англичанами, 16 ноября команда примет сборную Латвии. Сербы располагаются на третьем месте в таблице группы К и сохраняют шансы на выход в финальную часть первенства. Как отмечает генеральный секретарь ФСС Бранко Радуйко, результат этих матчей не повлияет на будущее тренерского штаба Пауновича.
Пауновичу 48 лет. Последним местом работы специалиста был испанский "Овьедо
", который под его руководством впервые за 24 года вышел в Ла Лигу
. В октябре после восьми туров чемпионата серб был отправлен в отставку. Ранее он возглавлял мексиканские клубы "Тигрес
" и "Гвадалахара
", английский "Рединг
", американский "Чикаго Файр
", а также молодежную и юношеские сборные Сербии.
Во времена игровой карьеры воспитанник белградского "Партизана
" выступал за такие клубы, как мадридский "Атлетико
" и казанский "Рубин
", в составе которого провел 18 матчей и забил два гола в 2007 году.