В Саратове сгорел троллейбус

САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Троллейбус сгорел рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове, пассажиров внутри не было, сообщили в региональном ГУМЧС.

В соцсетях опубликованы видеозаписи с места возгорания на въезде на Привокзальную площадь, где находится конечная остановка троллейбусных и автобусных маршрутов. Судя по видео, огонь уничтожил модель "Тролза Мегаполис".