В Саратове сгорел троллейбус
В Саратове сгорел троллейбус
Троллейбус сгорел рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове, пассажиров внутри не было, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
саратов
саратовская область
саратов
саратовская область
В Саратове сгорел троллейбус
Троллейбус без пассажиров сгорел рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове
САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Троллейбус сгорел рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове, пассажиров внутри не было, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Вызов о возгорании троллейбуса по адресу: улица Аткарская, 31 поступил в 21.25 (20.25 по мск - ред.). На месте 2 пожарных расчета. В 21.41 (20.41 мск - ред.) - локализация. Людей внутри троллейбуса не было", - уточнили в пресс-службе ГУМЧС по Саратовской области
В соцсетях опубликованы видеозаписи с места возгорания на въезде на Привокзальную площадь, где находится конечная остановка троллейбусных и автобусных маршрутов. Судя по видео, огонь уничтожил модель "Тролза Мегаполис".