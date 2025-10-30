Новая Зеландия ввела новые санкции против России

КЁНДЖУ, 30 окт — РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР, следует из данных МИД страны.

"Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны", - говорится в рассылке МИД страны, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Белоруссии Ирана и В МИД Новой Зеландии уточнили, что санкции затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физических лиц из России КНДР , которые якобы связаны с торговлей российскими энергоносителями.

"В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР", - уточнили в ведомстве.