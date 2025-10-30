Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 30.10.2025
03:14 30.10.2025
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 30.10.2025
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР,... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
новая зеландия
белоруссия
владимир путин
россия
новая зеландия
белоруссия
в мире, россия, новая зеландия, белоруссия, владимир путин
В мире, Россия, Новая Зеландия, Белоруссия, Владимир Путин
Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства

Панорама Веллингтона, Новая Зеландия
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия
© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
КЁНДЖУ, 30 окт — РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против Российского морского регистра судоходства, операторов российских портов, а также ряда структур из Белоруссии, Ирана и КНДР, следует из данных МИД страны.
"Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о 33-м раунде санкций страны", - говорится в рассылке МИД страны, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В МИД Новой Зеландии уточнили, что санкции затронули, помимо прочего, семь организаций и двух физических лиц из России, Белоруссии Ирана и КНДР, которые якобы связаны с торговлей российскими энергоносителями.
"В их число входят Российский морской регистр судоходства, операторы российских портов, а также структуры из Белоруссии, Ирана и КНДР", - уточнили в ведомстве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Зеленский заявил о намерении ввести новые санкции против России
29 октября, 22:49
 
