В калужском аэропорту ввели временные ограничения
В калужском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.10.2025
В калужском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
