Группировка "Запад" освободила Садовое в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила Садовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:37:00+03:00
Группировка "Запад" освободила Садовое в Харьковской области
