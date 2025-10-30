https://ria.ru/20251030/rynok-2051742877.html
Путин отметил важность формирования современного рынка труда
Путин отметил важность формирования современного рынка труда - РИА Новости, 30.10.2025
Путин отметил важность формирования современного рынка труда
Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.
Путин: объединение усилий работодателей и госструктур важно для рынка труда
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.
Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".
"Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.
"Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.
Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла "этап становления, законодательного и организационного укрепления" и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.