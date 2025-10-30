Путин отметил важность формирования современного рынка труда

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.

Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".

"Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.

"Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.