В РПЦ включили в месяцеслов первую святую из Северной Америки

Религия
 
21:06 30.10.2025
2025
аляска, америка, канада, русская православная церковь
Религия, Аляска, Америка, Канада, Русская православная церковь
Священный синод РПЦ включил в месяцеслов имя святой праведной Ольги Аляскинской

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви включил имя святой праведной Ольги Аляскинской в месяцеслов, сообщается в журналах синода, опубликованных на сайте РПЦ.
«
"С благодарением Господу включить имя святой праведной Ольги Аляскинской в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования ее памяти 27 октября/9 ноября, как это установлено в Православной Церкви в Америке", - говорится в журналах синода.
Ольга О`Майкл родилась 3 февраля 1916 года в деревне Кветлук на Аляске, происходила из народа эскимосов-юпиков. На родном языке ее назвали Арсамкук, в крещении нарекли Ольгой. Ольга вышла замуж за местного начальника почтового отделения Николая Майкла, который по ее молитвам воцерковился, а впоследствии был рукоположен во иерея и стал первым православным священником в деревне Кветлук. В семье было 13 детей. Ольга прославилась своим милосердием и состраданием к ближним. Особенно она заботилась о женщинах, подвергшихся насилию и впавших в отчаяние. Скончалась 8 ноября 1979 года. На Аляске широко распространено ее местное почитание.
Решением Священного синода православной Церкви в Америке от 8 ноября 2023 года Ольга О`Майкл причислена к лику святых. В ноябре 2024 года состоялось обретение ее мощей. 19 июля 2025 года Митрополит всей Америки и Канады Тихон возглавил в Свято-Иннокентиевском соборе Анкориджа (Аляска) чин канонизации святой праведной Ольги Аляскинской.
Память святой Ольги совершается в Православной Церкви в Америке 27 октября/9 ноября, на следующий день после дня ее кончины, поскольку в сам день ее кончины совершается память святого великомученика Димитрия Солунского.
