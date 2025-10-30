https://ria.ru/20251030/rossiya-2051972900.html
Бабурин покинул "Торпедо"
Бабурин покинул "Торпедо"
Российский вратарь Егор Бабурин покинул московское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Вратарь Егор Бабурин покинул московское "Торпедо"