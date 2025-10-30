Рейтинг@Mail.ru
Бабурин покинул "Торпедо"
Футбол
 
22:39 30.10.2025
Бабурин покинул "Торпедо"
Бабурин покинул "Торпедо"
Российский вратарь Егор Бабурин покинул московское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
РИА Новости Спорт
2025
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
© РИА Новости / Павел Бедняков
Егор Бабурин
Егор Бабурин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Егор Бабурин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский вратарь Егор Бабурин покинул московское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
Голкипер и "Торпедо" договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
"Егор, благодарим за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу! Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!" - говорится в сообщении клуба.
Бабурину 32 года, он выступал за "черно-белых" с июля 2022 года. В его активе 71 матч за "Торпедо", 19 из которых - на ноль. В сезоне-2024/25 Бабурин занял с командой второе место в Первой лиге. В 2015 году Бабурин, выступая в составе "Зенита", выиграл чемпионат и Суперкубок России, через год - Кубок и Суперкубок страны.
"Зенит" расторг контракт с бразильским футболистом
28 февраля, 20:25
"Зенит" расторг контракт с бразильским футболистом
28 февраля, 20:25
 
