https://ria.ru/20251030/rossiya-2051969173.html
Минобрнауки планирует снизить число бюджетных мест в вузах ряду направлений
Минобрнауки планирует снизить число бюджетных мест в вузах ряду направлений - РИА Новости, 30.10.2025
Минобрнауки планирует снизить число бюджетных мест в вузах ряду направлений
Минобрнауки РФ планирует уменьшить в следующем учебном году количество бюджетных мест в вузах по гуманитарным направлениям, сообщается в официальном... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:00:00+03:00
2025-10-30T22:00:00+03:00
2025-10-30T22:00:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20250524/vuzy-2018872576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минобрнауки планирует снизить число бюджетных мест в вузах ряду направлений
Число бюджетных мест в вузах по гуманитарным направлениям планирует уменьшить