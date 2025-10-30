https://ria.ru/20251030/rossiya-2051964783.html
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в четверг прибыл в Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:14:00+03:00
в мире
россия
алма-ата
казахстан
андрей белоусов
снг
россия
алма-ата
казахстан
В мире, Россия, Алма-Ата, Казахстан, Андрей Белоусов, СНГ
