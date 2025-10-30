Рейтинг@Mail.ru
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051964783.html
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ - РИА Новости, 30.10.2025
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в четверг прибыл в Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:14:00+03:00
2025-10-30T21:14:00+03:00
в мире
россия
алма-ата
казахстан
андрей белоусов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
https://ria.ru/20250425/sistema-2013312360.html
россия
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алма-ата, казахстан, андрей белоусов, снг
В мире, Россия, Алма-Ата, Казахстан, Андрей Белоусов, СНГ
Белоусов примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Белоусов прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны СНГ

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в четверг прибыл в Алма-Ату, где примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), сообщает российское военное ведомство.
"В ходе заседания состоится обсуждение актуальных вопросов многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооружённых сил и поддержания региональной стабильности", - сказано в сообщении министерства обороны РФ.
По данным ведомства, формат мероприятия предусматривает совместную работу глав военных ведомств СНГ.
"В рамках работы в Казахстане министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-участников СМО СНГ", - сообщает Минобороны России.
Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ
25 апреля, 05:16
 
В миреРоссияАлма-АтаКазахстанАндрей БелоусовСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала