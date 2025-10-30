https://ria.ru/20251030/rossiya-2051964634.html
Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест
Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест - РИА Новости, 30.10.2025
Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест
Минобрнауки РФ выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:12:00+03:00
2025-10-30T21:12:00+03:00
2025-10-30T22:12:00+03:00
россия
образование
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20251030/putin-2051793987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование, общество
Россия, Образование, Общество
Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест
Минобрнауки выделит вузам 620,5 тыс бюджетных мест в 2026/2027 учебном году
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Минобрнауки РФ выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года, сообщается в Telegram-канале
министерства.
"Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысяч бюджетных мест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воссоединенным регионам установлено порядка 28,5 тысяч мест.
"До 1 ноября Минобрнауки издаст приказ об утверждении общего объема и структуры контрольных цифр приема", - отметили в министерстве.
Кроме того, до конца 2025 года все бюджетные места будут доведены до вузов, которые в соответствии с порядком приема до 20 января разместят информацию на своих сайтах для абитуриентов.