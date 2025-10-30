Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест

"Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысяч бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2025 года все бюджетные места будут доведены до вузов, которые в соответствии с порядком приема до 20 января разместят информацию на своих сайтах для абитуриентов.