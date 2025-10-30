Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назначил нового министра труда и соцзащиты ДНР
30.10.2025
Пушилин назначил нового министра труда и соцзащиты ДНР
Пушилин назначил нового министра труда и соцзащиты ДНР - РИА Новости, 30.10.2025
Пушилин назначил нового министра труда и соцзащиты ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность министра труда и социальной защиты республики Алексея Исаева, бывшего министра социальной политики Нижегородской... РИА Новости, 30.10.2025
политика
донецкая народная республика
нижегородская область
денис пушилин
донецкая народная республика
нижегородская область
политика, донецкая народная республика, нижегородская область, денис пушилин
Политика, Донецкая Народная Республика, Нижегородская область, Денис Пушилин
Пушилин назначил нового министра труда и соцзащиты ДНР

Пушилин назначил Исаева новым министром труда и соцзащиты ДНР

© Фото : Правительство Нижегородской областиАлексей Исаев
Алексей Исаев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Правительство Нижегородской области
Алексей Исаев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность министра труда и социальной защиты республики Алексея Исаева, бывшего министра социальной политики Нижегородской области, следует из указа, опубликованного на сайте главы республики.
В феврале Пушилин сообщал об увольнении министра труда и социальной защиты ДНР Дениса Стрельченко в связи с замечаниями у контрольных органов и с задержками по выплатам социальных пособий жителям республики. В марте Пушилин назначил Ирину Кутенко врио министра труда и социальной защиты ДНР.
"Назначить Исаева Алексея Вячеславовича министром труда и социальной политики Донецкой Народной Республики", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
