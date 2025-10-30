https://ria.ru/20251030/rossiya-2051934293.html
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская) в Крыму, заявили в ведомстве. РИА Новости, 30.10.2025
