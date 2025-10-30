Рейтинг@Mail.ru
18:48 30.10.2025
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
30.10.2025
технологии, республика крым, россия, юг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc., общество
Технологии, Республика Крым, Россия, Юг, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc., Общество
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская) в Крыму, заявили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора "Волна" заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена.
"Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму.
Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
WhatsApp может потерять права на товарные знаки, заявили в Роспатенте
