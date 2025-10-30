"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после заявления российского лидера Владимира Путина о проведении испытаний "Посейдона".
"А у французских вооруженных сил в таком сценарии хватило бы запасов лишь на неделю. И на фоне такого положения Макрон готов отправить контингент на Украину", — написал один из комментаторов.
"Ок. Но что до нас, нужно, чтобы мы были способны разрешить наши собственные проблемы, например, кражу в Лувре", — поделился мнением еще один пользователь.
"А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — заключили читатели.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
