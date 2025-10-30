Рейтинг@Mail.ru
"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина - РИА Новости, 30.10.2025
17:27 30.10.2025
"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина
"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина
Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после заявления российского лидера Владимира Путина о проведении испытаний "Посейдона". РИА Новости, 30.10.2025
в мире
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
посейдон (подводный беспилотник)
франция
россия
в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, посейдон (подводный беспилотник)
В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Посейдон (подводный беспилотник)

"Готов отправить": французы забили тревогу после заявления Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после заявления российского лидера Владимира Путина о проведении испытаний "Посейдона".
"А у французских вооруженных сил в таком сценарии хватило бы запасов лишь на неделю. И на фоне такого положения Макрон готов отправить контингент на Украину", — написал один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Отсчет пошел". Трамп решил проверить оружие Судного дня
Вчера, 16:42
"Путин прекрасно осмыслил римскую пословицу "Хочешь мира – готовься к войне". Франция же поняла ее намного хуже. Во Франции скорее придерживаются трактовки "Если хочешь победить на предстоящих выборах – понадавай обещаний и пошвыряй деньги в окно", — сыронизировал другой.
"Ок. Но что до нас, нужно, чтобы мы были способны разрешить наши собственные проблемы, например, кражу в Лувре", — поделился мнением еще один пользователь.
"А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — заключили читатели.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Второй удар". В США забили тревогу из-за российского "Посейдона"
Вчера, 13:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронПосейдон (подводный беспилотник)
 
 
