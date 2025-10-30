https://ria.ru/20251030/rossiya-2051884931.html
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста - РИА Новости, 30.10.2025
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложения о снижении избирательного возраста до 16 лет, заявил, что такой шаг должен сопровождаться... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:45:00+03:00
2025-10-30T16:45:00+03:00
2025-10-30T16:45:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Володин скептически отнесся к идее снижения избирательного возраста до 16 лет
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложения о снижении избирательного возраста до 16 лет, заявил, что такой шаг должен сопровождаться повышением ответственности у молодежи, в том числе в вопросах службы в армии и создания семьи, спикер призвал авторов таких идей подумать, к чему может привести их реализация.
"Самое главное - не надо сталкивать слои общества возрастные… Вот некоторые берут и говорят: "Пускай молодежь тогда в 16 лет голосует". 16 лет, если человек получает право формировать власть, тогда надо идти служить в армию, тогда (надо - ред.) право получить на создание семьи. И мы зачем в это играем? Кому хотим понравиться? Такими решениями куда дорога мостится?" - сказал Володин
в ходе пленарного заседания Госдумы
.
Он отметил, что когда возникают подобные "игры", нужно понимать, "чем они могут закончиться".
"Вы тогда возьмите, скажите, раз вы вот хотите понравиться молодежи, что вы таким образом их в армию собираетесь привлечь, призвать в 16 лет. Они вам тогда ответят, хотят они этих политических прав в этом возрасте или нет, и семью создавать. Вот и пообсуждайте, потом вы выработаете это все в общей конструкции. Не надо гордиться возрастом. Это быстро проходит, а надо все-таки думать о другом, об ответственности", - заключил он.