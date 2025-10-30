Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста - РИА Новости, 30.10.2025
16:45 30.10.2025
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста - РИА Новости, 30.10.2025
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложения о снижении избирательного возраста до 16 лет, заявил, что такой шаг должен сопровождаться... РИА Новости, 30.10.2025
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал идею о снижении избирательного возраста

Володин скептически отнесся к идее снижения избирательного возраста до 16 лет

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложения о снижении избирательного возраста до 16 лет, заявил, что такой шаг должен сопровождаться повышением ответственности у молодежи, в том числе в вопросах службы в армии и создания семьи, спикер призвал авторов таких идей подумать, к чему может привести их реализация.
"Самое главное - не надо сталкивать слои общества возрастные… Вот некоторые берут и говорят: "Пускай молодежь тогда в 16 лет голосует". 16 лет, если человек получает право формировать власть, тогда надо идти служить в армию, тогда (надо - ред.) право получить на создание семьи. И мы зачем в это играем? Кому хотим понравиться? Такими решениями куда дорога мостится?" - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что когда возникают подобные "игры", нужно понимать, "чем они могут закончиться".
"Вы тогда возьмите, скажите, раз вы вот хотите понравиться молодежи, что вы таким образом их в армию собираетесь привлечь, призвать в 16 лет. Они вам тогда ответят, хотят они этих политических прав в этом возрасте или нет, и семью создавать. Вот и пообсуждайте, потом вы выработаете это все в общей конструкции. Не надо гордиться возрастом. Это быстро проходит, а надо все-таки думать о другом, об ответственности", - заключил он.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
26 марта, 04:19
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
