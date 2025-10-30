"Вдоль границ России". В США сделали заявление о войне Европы с Москвой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. НАТО продолжает агрессивно расширяться на восток, представляя прямую угрозу для России, заметил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов. <…> Распространяясь, словно болезнь, вдоль границ России. Этот процесс, если бы он был развернут в обратном направлении и организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом", — написал он.
По мнению аналитика, европейские чиновники лишь притворяются, что этого не осознают, что хорошо демонстрирует, "в чем на самом деле проблема Запада и кто является инициатором данного конфликта".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.