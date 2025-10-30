Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Льготное финансирование на общую сумму 101,3 миллиарда рублей получили малые и средние предприятия через Цифровую платформу МСП.РФ с момента ее запуска в 2022 году, сообщает оператор платформы - Корпорация МСП.

За время работы Цифровой платформы через ее финансовые сервисы было подано свыше 50 тысяч заявок от предпринимателей из всех регионов России на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники.

Из общего объема финансовой господдержки, полученной малым и средним бизнесом с использованием инструментов МСП.РФ, более половины пришлось на кредиты в режиме онлайн. Этим сервисом начинающие и действующие предприниматели воспользовались более 16,3 тысячи раз.

Александра Исаевича. "Для малого бизнеса доступ к льготному финансированию необходим для его стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок на кредит МСП уже получили более 59 миллиардов рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие. Все взаимодействие осуществляется в режиме онлайн, занимает кратно меньше времени и не требует от предпринимателя личного посещения банков", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП

Он добавил, что в числе наиболее востребованных сервисов на МСП.РФ —получение микрофинансирования. По количеству обращений сервис лидирует среди всех доступных на цифровой платформе финансовых инструментов — с 2022 года было подано около 29 тысяч заявок и получено более 35,5 миллиарда рублей кредитов. Еще свыше 8 миллиардов рублей малый и средний бизнес получил в виде льготного лизингового финансирования. Всего было подано почти 4,5 тысячи заявок на приобретение в лизинг оборудования с господдержкой по ставкам ниже рыночных.

Для удобства предпринимателя интерфейс Цифровой платформы МСП.РФ предусматривает адресный подбор мер поддержки для конкретного бизнеса. С согласия пользователя система формирует цифровой профиль предпринимателя на основе сведений из более чем 10 федеральных органов власти. Это облегчает заполнение форм заявки на получение мер поддержки, а также упрощает проверку заявителей со стороны банков. С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на МСП.РФ данные из него более 800 тысяч раз использовались малым и средним бизнесом для получения различных мер поддержки и сервисов.