Рейтинг@Mail.ru
Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:00 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051646909.html
Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ
Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ - РИА Новости, 30.10.2025
Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ
Льготное финансирование на общую сумму 101,3 миллиарда рублей получили малые и средние предприятия через Цифровую платформу МСП.РФ с момента ее запуска в 2022... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:00:00+03:00
2025-10-30T10:00:00+03:00
твой бизнес
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_0:27:3046:1740_1920x0_80_0_0_7264ca290564e290f120d580d6942101.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7008090b291b95a5eb67d91b0592cbbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Свыше 100 млрд рублей льготного финансирования получил бизнес через МСП.РФ

Бизнес получил более 100 млрд рублей через Цифровую платформу МСП.РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Льготное финансирование на общую сумму 101,3 миллиарда рублей получили малые и средние предприятия через Цифровую платформу МСП.РФ с момента ее запуска в 2022 году, сообщает оператор платформы - Корпорация МСП.
За время работы Цифровой платформы через ее финансовые сервисы было подано свыше 50 тысяч заявок от предпринимателей из всех регионов России на льготные микрозаймы, лизинг оборудования, специальные программы кредитования в сфере высоких технологий, станкостроения и робототехники.
Из общего объема финансовой господдержки, полученной малым и средним бизнесом с использованием инструментов МСП.РФ, более половины пришлось на кредиты в режиме онлайн. Этим сервисом начинающие и действующие предприниматели воспользовались более 16,3 тысячи раз.
"Для малого бизнеса доступ к льготному финансированию необходим для его стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок на кредит МСП уже получили более 59 миллиардов рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие. Все взаимодействие осуществляется в режиме онлайн, занимает кратно меньше времени и не требует от предпринимателя личного посещения банков", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он добавил, что в числе наиболее востребованных сервисов на МСП.РФ —получение микрофинансирования. По количеству обращений сервис лидирует среди всех доступных на цифровой платформе финансовых инструментов — с 2022 года было подано около 29 тысяч заявок и получено более 35,5 миллиарда рублей кредитов. Еще свыше 8 миллиардов рублей малый и средний бизнес получил в виде льготного лизингового финансирования. Всего было подано почти 4,5 тысячи заявок на приобретение в лизинг оборудования с господдержкой по ставкам ниже рыночных.
Для удобства предпринимателя интерфейс Цифровой платформы МСП.РФ предусматривает адресный подбор мер поддержки для конкретного бизнеса. С согласия пользователя система формирует цифровой профиль предпринимателя на основе сведений из более чем 10 федеральных органов власти. Это облегчает заполнение форм заявки на получение мер поддержки, а также упрощает проверку заявителей со стороны банков. С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на МСП.РФ данные из него более 800 тысяч раз использовались малым и средним бизнесом для получения различных мер поддержки и сервисов.
Цифровая платформа разработана и запущена Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. Она развивается по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". С момента запуска количество сервисов для малого и среднего бизнеса на МСП.РФ выросло с восьми до более чем 35. Число пользователей платформы насчитывает свыше 1,4 миллиона предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес.
 
Твой бизнесПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала