21:00 30.10.2025 (обновлено: 21:01 30.10.2025)
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
безопасность, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ над шестью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Тридцатого октября текущего года в период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 – над территорией Белгородской области, пять - над территорией Брянской области, два – над территорией Калужской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Республики Крым и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
