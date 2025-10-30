https://ria.ru/20251030/rossija-2051963003.html
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ над шестью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:00:00+03:00
2025-10-30T21:00:00+03:00
2025-10-30T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051940760.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над шестью регионами России уничтожили 24 беспилотника ВСУ
Средства ПВО за 5 часов уничтожили 24 украинских беспилотника