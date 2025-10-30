Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
30.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты

Приготовление пельменей
Приготовление пельменей. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. При покупке мясных полуфабрикатов нужно обратить внимание на их внешний вид и соответствие указанных на этикетке условий хранения фактическим, также не следует покупать продукты у случайных продавцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При покупке мясных полуфабрикатов в первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид продукта. Упаковка должна быть целой, герметичной и без внешних дефектов. Форма полуфабриката должна соответствовать традиционному виду продукта, быть без следов деформации и повторного замораживания, заветривания", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что информативной будет и этикетка, она должна быть на русском языке и легко читаемой. На ней производитель обязан указывать всю важную информацию о продукте: наименование, состав, массу, срок годности, условия хранения, сведения о производителе, а также показатели пищевой ценности.
"При хранении и реализации мясных полуфабрикатов должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. При покупке нужно обращать внимание на соответствие условий хранения, указанных на этикетке, фактическим", - отметили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что ни в коем случае не следует покупать продукты у случайных продавцов. Мясные полуфабрикаты требуют специальных условий хранения, поэтому приобретать их стоит только в магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, в том числе низкотемпературным. Покупатель также может потребовать документы о происхождении и качестве мясных полуфабрикатов при возникновении каких-либо сомнений.
"Если всё же некачественные мясные полуфабрикаты были куплены, то нужно обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В соответствии с законом о защите прав потребителей покупатели вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества или возврата суммы, уплаченной за товар", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что отсутствие чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований по замене товара или возврату денег. Если же продавец отказался от выполнения своих обязательств, у потребителя есть все основания, чтобы обратиться в Роспотребнадзор.
