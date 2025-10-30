Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов завершил восстановление после травмы и вернулся в состав, сообщил журналист Эндрю Гросс в соцсети Х со ссылкой на тренера "островитян" Патрика Руа.