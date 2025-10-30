Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:04 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/romanov-2051963334.html
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов завершил восстановление после травмы и вернулся в состав,... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T21:04:00+03:00
2025-10-30T21:04:00+03:00
хоккей
александр романов
патрик руа
нью-йорк айлендерс
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851473016_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_e72b77587f683a37c147dd5bb6a781d6.jpg
/20251030/ovechkin-2051713691.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851473016_137:0:1100:722_1920x0_80_0_0_4809409b9aa2823dbd54334ddc4b23f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр романов, патрик руа, нью-йорк айлендерс, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Романов, Патрик Руа, Нью-Йорк Айлендерс, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы и вернулся в состав

Хоккеист "Айлендерс" Романов восстановился от травмы

© Фото : nhl.comХоккеист "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : nhl.com
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Романов завершил восстановление после травмы и вернулся в состав, сообщил журналист Эндрю Гросс в соцсети Х со ссылкой на тренера "островитян" Патрика Руа.
Из-за повреждения Романов пропустил пять матчей регулярного чемпионата.
В ночь на пятницу "Айлендерс" на выезде сыграют против "Каролины Харрикейнз". Встреча начнется в 02:30 мск.
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Не паникуйте": в "Вашингтоне" объяснили снижение результативности Овечкина
30 октября, 09:32
 
ХоккейАлександр РомановПатрик РуаНью-Йорк АйлендерсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала