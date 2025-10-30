Рейтинг@Mail.ru
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение - РИА Новости, 30.10.2025
17:56 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/roeabilitatsiya-2051916511.html
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение - РИА Новости, 30.10.2025
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
С начала этого года более 3 тысяч пациентов прошли через руки специалистов отделения реабилитации в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:56:00+03:00
2025-10-30T17:56:00+03:00
Химки (городской округ в Московской области), Сходня
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение

Свыше 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитацию в 2025 году

Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С начала этого года более 3 тысяч пациентов прошли через руки специалистов отделения реабилитации в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это — подлинный пример заботы государства о человеке", — приводит пресс-служба слова депутата Юлии Ишковой.
Ключевой принцип: чем раньше начать, тем лучше результат. В Химкинской клинической больнице это понимают как нигде — и выстраивают процесс так, чтобы каждый пациент получил помощь вовремя.
"Сегодня в Химках созданы условия, когда качественная реабилитация доступна каждому. Особое внимание в округе уделяют оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров — это основа эффективного восстановления здоровья жителей", — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, его слова приводит пресс-служба.
В арсенале врачей — не просто оборудование, а умные помощники, которые чутко реагирующие на состояние пациента. Имеются в виду аппараты с биологической обратной связью — во время тренировки человек видит на экране результаты своих усилий, что мотивирует и помогает контролировать прогресс, устройства для уменьшения боли — мягко снимают дискомфорт, позволяя сосредоточиться на восстановлении, а также системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока — борются с отеками, ускоряя выздоровление.
Круглосуточный стационар расположен в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а. Также Центр реабилитации есть во взрослой поликлинике № 6, которое работает по принципу дневного стационара.
Чтобы попасть на бесплатную реабилитацию необходимо направление от терапевта или лечащего врача.
