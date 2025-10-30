https://ria.ru/20251030/roeabilitatsiya-2051916511.html
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение - РИА Новости, 30.10.2025
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
С начала этого года более 3 тысяч пациентов прошли через руки специалистов отделения реабилитации в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:56:00+03:00
2025-10-30T17:56:00+03:00
2025-10-30T17:56:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
сходня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051916142_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c62acfeb85060cf8990dce5e2604bd9c.jpg
https://ria.ru/20251030/most-2051840057.html
https://ria.ru/20251030/podezd-2051857956.html
химки (городской округ в московской области)
сходня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051916142_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_0bd8231ff7027a59bc3af9bb6d23900d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Сходня
Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение
Свыше 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитацию в 2025 году
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С начала этого года более 3 тысяч пациентов прошли через руки специалистов отделения реабилитации в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это — подлинный пример заботы государства о человеке", — приводит пресс-служба слова депутата Юлии Ишковой.
Ключевой принцип: чем раньше начать, тем лучше результат. В Химкинской клинической больнице это понимают как нигде — и выстраивают процесс так, чтобы каждый пациент получил помощь вовремя.
"Сегодня в Химках созданы условия, когда качественная реабилитация доступна каждому. Особое внимание в округе уделяют оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров — это основа эффективного восстановления здоровья жителей", — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, его слова приводит пресс-служба.
В арсенале врачей — не просто оборудование, а умные помощники, которые чутко реагирующие на состояние пациента. Имеются в виду аппараты с биологической обратной связью — во время тренировки человек видит на экране результаты своих усилий, что мотивирует и помогает контролировать прогресс, устройства для уменьшения боли — мягко снимают дискомфорт, позволяя сосредоточиться на восстановлении, а также системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока — борются с отеками, ускоряя выздоровление.
Круглосуточный стационар расположен в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а. Также Центр реабилитации есть во взрослой поликлинике № 6, которое работает по принципу дневного стационара.
Чтобы попасть на бесплатную реабилитацию необходимо направление от терапевта или лечащего врача.