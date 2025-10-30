Более 3 тысяч жителей подмосковных Химок прошли реабилитационное лечение

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. С начала этого года более 3 тысяч пациентов прошли через руки специалистов отделения реабилитации в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это — подлинный пример заботы государства о человеке", — приводит пресс-служба слова депутата Юлии Ишковой.

Ключевой принцип: чем раньше начать, тем лучше результат. В Химкинской клинической больнице это понимают как нигде — и выстраивают процесс так, чтобы каждый пациент получил помощь вовремя.

"Сегодня в Химках созданы условия, когда качественная реабилитация доступна каждому. Особое внимание в округе уделяют оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров — это основа эффективного восстановления здоровья жителей", — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, его слова приводит пресс-служба.

В арсенале врачей — не просто оборудование, а умные помощники, которые чутко реагирующие на состояние пациента. Имеются в виду аппараты с биологической обратной связью — во время тренировки человек видит на экране результаты своих усилий, что мотивирует и помогает контролировать прогресс, устройства для уменьшения боли — мягко снимают дискомфорт, позволяя сосредоточиться на восстановлении, а также системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока — борются с отеками, ускоряя выздоровление.

Круглосуточный стационар расположен в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а. Также Центр реабилитации есть во взрослой поликлинике № 6, которое работает по принципу дневного стационара.