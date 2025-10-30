Рейтинг@Mail.ru
В московских школах появились роботы-уборщики - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 30.10.2025 (обновлено: 17:09 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/roboty-uborschiki-2051891712.html
В московских школах появились роботы-уборщики
В московских школах появились роботы-уборщики - РИА Новости, 30.10.2025
В московских школах появились роботы-уборщики
Роботы-уборщики начали работать в трех московских школах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:05:00+03:00
2025-10-30T17:09:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051892243_0:131:628:484_1920x0_80_0_0_5c9f114c5c12c9ffdd26dfdc41123c4a.jpg
https://ria.ru/20250919/moskva-2042987201.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051892243_0:50:628:521_1920x0_80_0_0_f5584d3e0ba0c4ba6b1bec86f5546a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество

В московских школах появились роботы-уборщики

© Московское образование/TelegramРобот-уборщик в московской школе
Робот-уборщик в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Московское образование/Telegram
Робот-уборщик в московской школе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роботы-уборщики начали работать в трех московских школах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
«

"В обновленных московских школах №1514, №281 и №1387 теперь работают роботы-уборщики. Умные машины моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, пока идут уроки. За один день эти малыши обеспечивают чистоту более чем 4,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переменах роботы самостоятельно возвращаются на док-станцию, чтобы зарядить аккумуляторы и поменять воду.
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию
19 сентября, 14:58
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала