Рейтинг@Mail.ru
Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
17:54 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/rebenok-2051915768.html
Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка
Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка - РИА Новости, 30.10.2025
Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка
Пензенская область начнет выплачивать по 1 миллиону рублей семьям, в которых с 1 июня 2026 года родится второй ребенок, на эти цели в бюджете планируется... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:54:00+03:00
2025-10-30T17:54:00+03:00
пензенская область
жилье
пензенская область
пенза
кузнецк
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_fa46aa76df478582fc8d46f03bd16dbc.jpg
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043621522.html
https://ria.ru/20250930/kazakhstan--2045510969.html
пензенская область
пенза
кузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b6bd0aef4ccaa09a3975adb4cdb1bdd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, пензенская область, пенза, кузнецк, олег мельниченко
Пензенская область, Жилье, Пензенская область, Пенза, Кузнецк, Олег Мельниченко
Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка

Пензенская область начнет выплачивать по 1 млн руб при рождении второго ребенка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Прохожие на мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕНЗА, 30 окт - РИА Новости. Пензенская область начнет выплачивать по 1 миллиону рублей семьям, в которых с 1 июня 2026 года родится второй ребенок, на эти цели в бюджете планируется заложить 300 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"С 1 июня впервые начнем предоставлять региональный семейный капитал на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка в размере 1 миллиона рублей. На эти цели предусмотрели в бюджете 300 миллионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
22 сентября, 21:51
Он отметил, что в четверг по видеосвязи провел совместное заседание стратегического совета и правительства области, в ходе которого был представлен и получил единогласную поддержку проект регионального бюджета на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.
"Подготовка бюджета шла очень непросто. Удалось сохранить его социальную направленность. Предусмотрели средства на все взятые обязательства, как того требует президент. На здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и спорт в совокупности направим почти 67 миллиардов рублей, или 64% от общего объема расходов. На развитие дорожной сети, транспорта, ЖКХ, экологическое благополучие - почти 20 миллиардов рублей, или 19%. На поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестиции - порядка 3%. Дотации местным бюджетам - 6,4 миллиарда рублей", - отметил глава региона.
Он подчеркнул: регион продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, семьям участников специальной военной операции, малообеспеченным и льготным категориям граждан, предоставлять единовременные выплаты врачам. Кроме того, по словам губернатора, в проекте бюджета заложены средства на строительство и капитальный ремонт 60 социально значимых учреждений, среди которых возведение двух школ в Пензе, хирургического корпуса в Кузнецке и лечебно-диагностического корпуса Земетчинской районной больницы.
Мельниченко поручил также запланировать поэтапный капитальный ремонт областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Он уточнил, что после публичных слушаний проект бюджета будет рассмотрен депутатами законодательного собрания области.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство
30 сентября, 20:59
 
Пензенская областьЖильеПензенская областьПензаКузнецкОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала