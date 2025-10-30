Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка

ПЕНЗА, 30 окт - РИА Новости. Пензенская область начнет выплачивать по 1 миллиону рублей семьям, в которых с 1 июня 2026 года родится второй ребенок, на эти цели в бюджете планируется заложить 300 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"С 1 июня впервые начнем предоставлять региональный семейный капитал на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка в размере 1 миллиона рублей. На эти цели предусмотрели в бюджете 300 миллионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что в четверг по видеосвязи провел совместное заседание стратегического совета и правительства области, в ходе которого был представлен и получил единогласную поддержку проект регионального бюджета на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.
"Подготовка бюджета шла очень непросто. Удалось сохранить его социальную направленность. Предусмотрели средства на все взятые обязательства, как того требует президент. На здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и спорт в совокупности направим почти 67 миллиардов рублей, или 64% от общего объема расходов. На развитие дорожной сети, транспорта, ЖКХ, экологическое благополучие - почти 20 миллиардов рублей, или 19%. На поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестиции - порядка 3%. Дотации местным бюджетам - 6,4 миллиарда рублей", - отметил глава региона.
Он подчеркнул: регион продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, семьям участников специальной военной операции, малообеспеченным и льготным категориям граждан, предоставлять единовременные выплаты врачам. Кроме того, по словам губернатора, в проекте бюджета заложены средства на строительство и капитальный ремонт 60 социально значимых учреждений, среди которых возведение двух школ в Пензе, хирургического корпуса в Кузнецке и лечебно-диагностического корпуса Земетчинской районной больницы.
Мельниченко поручил также запланировать поэтапный капитальный ремонт областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Он уточнил, что после публичных слушаний проект бюджета будет рассмотрен депутатами законодательного собрания области.
