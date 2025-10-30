Пензенские семьи будут получать по 1 млн руб при рождении второго ребенка

ПЕНЗА, 30 окт - РИА Новости. Пензенская область начнет выплачивать по 1 миллиону рублей семьям, в которых с 1 июня 2026 года родится второй ребенок, на эти цели в бюджете планируется заложить 300 миллионов рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"С 1 июня впервые начнем предоставлять региональный семейный капитал на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка в размере 1 миллиона рублей. На эти цели предусмотрели в бюджете 300 миллионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

Он отметил, что в четверг по видеосвязи провел совместное заседание стратегического совета и правительства области, в ходе которого был представлен и получил единогласную поддержку проект регионального бюджета на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

"Подготовка бюджета шла очень непросто. Удалось сохранить его социальную направленность. Предусмотрели средства на все взятые обязательства, как того требует президент. На здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и спорт в совокупности направим почти 67 миллиардов рублей, или 64% от общего объема расходов. На развитие дорожной сети, транспорта, ЖКХ, экологическое благополучие - почти 20 миллиардов рублей, или 19%. На поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестиции - порядка 3%. Дотации местным бюджетам - 6,4 миллиарда рублей", - отметил глава региона.

Он подчеркнул: регион продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, семьям участников специальной военной операции, малообеспеченным и льготным категориям граждан, предоставлять единовременные выплаты врачам. Кроме того, по словам губернатора, в проекте бюджета заложены средства на строительство и капитальный ремонт 60 социально значимых учреждений, среди которых возведение двух школ в Пензе, хирургического корпуса в Кузнецке и лечебно-диагностического корпуса Земетчинской районной больницы.