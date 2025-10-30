Рейтинг@Mail.ru
"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ
Футбол
 
11:38 30.10.2025
"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ
"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ
Мадридский "Реал" и занимающаяся проектом Суперлиги компания A22 планируют отсудить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4,5 миллиарда евро после... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
футбол
спорт
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ

As: "Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА 4,5 млрд евро

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема мадридского "Реала"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мадридский "Реал" и занимающаяся проектом Суперлиги компания A22 планируют отсудить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4,5 миллиарда евро после провала апелляции организации в суде Мадрида, сообщает As.
В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывал прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске нового проекта футбольных соревнований. В октябре 2025 года "Реал" объявил, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лиги по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги. В своем заявлении "Реал" подчеркнул, что данное решение позволяет клубу требовать возмещение значительного ущерба.
По информации источника, юристы "Реала" и A22 уже работают над исковым требованием, сумма которого составит почти 4,5 миллиарда евро. Эта сумма обосновывается причиненным ущербом, упущенной выгодой и репутационными потерями.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги. В октябре 2025 года RAC1 сообщил, что руководство "Барселоны" также приняло решение отказаться от поддержки проекта.
Официальные мячи Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА и Ла Лиги по делу о Суперлиге
