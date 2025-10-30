"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мадридский "Реал" и занимающаяся проектом Суперлиги компания A22 планируют отсудить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4,5 миллиарда евро после провала апелляции организации в суде Мадрида, сообщает As.

В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Вердикт предписывал прекратить санкционированное антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске нового проекта футбольных соревнований. В октябре 2025 года "Реал" объявил, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лиги по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги. В своем заявлении "Реал" подчеркнул, что данное решение позволяет клубу требовать возмещение значительного ущерба.

По информации источника, юристы "Реала" и A22 уже работают над исковым требованием, сумма которого составит почти 4,5 миллиарда евро. Эта сумма обосновывается причиненным ущербом, упущенной выгодой и репутационными потерями.