В РДКБ рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна в Уфе
08:44 30.10.2025
В РДКБ рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна в Уфе
Положительная динамика отмечается в состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, ее перевели из реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2025
В РДКБ рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна в Уфе

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Положительная динамика отмечается в состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, ее перевели из реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России.
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
28 октября, 09:31
"В состоянии пострадавшей девочки из Уфы отмечается положительная динамика. Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии и проходит лечение в нейрохирургическом отделении Российской детской клинической больницы Минздрава России", - рассказали в пресс-службе.
Заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Валентин Пальм уточнил, что у девочки появились движения в конечностях, способность глотать, речь.
"Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой", - добавил Пальм, чьи слова приводит пресс-служба.
Все необходимое специализированное лечение оказывается ребенку в полном объеме, отметили в больнице.
В Казани мужчина избил девушку в подъезде
