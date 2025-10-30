https://ria.ru/20251030/razgovor-2051827494.html
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина
Разговора президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина пока в графике российского лидера нет, но он может быть оперативно организован, заявил... РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Си Цзиньпина
Песков: разговора Путина и Си Цзиньпина пока в графике президента нет