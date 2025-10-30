https://ria.ru/20251030/razgovor-2051734246.html
Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков
Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:12:00+03:00
2025-10-30T10:12:00+03:00
2025-10-30T10:13:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251029/ryabkov-2051569853.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется