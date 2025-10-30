РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) через суд взыскало с кинокомплекса "Родина" 692 тысячи рублей и пошлину за использование музыкальных произведений в почти 300 прокатных фильмах в течение года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Изначально РАО обратилось в суд с требованием взыскать с кинотеатра более 951 тысячи рублей. Было установлено, что с 1 декабря 2021 года по 12 ноября 2023 года в прокате кинотеатра находилось 446 фильмов с общей суммой валового сбора более 31,7 миллиона рублей.

При этом авторское вознаграждение за использование музыкальных произведений в фильмах составляет 3% от суммы валового сбора, поступившего от продажи билетов. Таким образом, независимо от количества песен, сумма вознаграждения должна была составить более 951 тысячи рублей.

Кинотеатр требования оспорил, заявив, что ответчик является не коммерческой организацией, а также пропущен срок исковой давности по части фильмов. Тогда РАО уточнил требования, попросив взыскать более 692 тысяч рублей. Согласно документу, за срок с 6 августа 2022 года по 12 ноября 2023 года в прокате находились 278 фильмов и мультфильмов. Среди них "Елки 9", "Сердце Пармы", "По щучьему велению", "Баба Яга спасает мир".