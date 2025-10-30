Рейтинг@Mail.ru
РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей
06:18 30.10.2025 (обновлено: 10:11 30.10.2025)
РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей
РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей - РИА Новости, 30.10.2025
РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей
Российское авторское общество (РАО) через суд взыскало с кинокомплекса "Родина" 692 тысячи рублей и пошлину за использование музыкальных произведений в почти... РИА Новости, 30.10.2025
российское авторское общество
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051733926_0:188:640:668_1920x0_80_0_0_2c44ea34ae66dcdc539f023c5bc30b4a.jpg
1920
1920
true
российское авторское общество
Российское авторское общество
РАО взыскало с кинотеатра в Норильске 692 тысячи рублей

РАО через суд взыскало с кинотеатра «Родина» 692 тысячи рублей

Кинотеатр "Родина" в Норильске
Кинотеатр Родина в Норильске
© Viktoriya 180472
Кинотеатр "Родина" в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российское авторское общество (РАО) через суд взыскало с кинокомплекса "Родина" 692 тысячи рублей и пошлину за использование музыкальных произведений в почти 300 прокатных фильмах в течение года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Изначально РАО обратилось в суд с требованием взыскать с кинотеатра более 951 тысячи рублей. Было установлено, что с 1 декабря 2021 года по 12 ноября 2023 года в прокате кинотеатра находилось 446 фильмов с общей суммой валового сбора более 31,7 миллиона рублей.
Надежда Кадышева и Александр Костюк - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гендиректор театра Кадышевой и РАО заключили мировое соглашение
16 октября, 06:38
При этом авторское вознаграждение за использование музыкальных произведений в фильмах составляет 3% от суммы валового сбора, поступившего от продажи билетов. Таким образом, независимо от количества песен, сумма вознаграждения должна была составить более 951 тысячи рублей.
Кинотеатр требования оспорил, заявив, что ответчик является не коммерческой организацией, а также пропущен срок исковой давности по части фильмов. Тогда РАО уточнил требования, попросив взыскать более 692 тысяч рублей. Согласно документу, за срок с 6 августа 2022 года по 12 ноября 2023 года в прокате находились 278 фильмов и мультфильмов. Среди них "Елки 9", "Сердце Пармы", "По щучьему велению", "Баба Яга спасает мир".
"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с муниципального бюджетного учреждения "Кинокомплекс "Родина" в пользу общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" 692 466 рублей вознаграждения для последующего распределения и выплаты в пользу правообладателей, 39 623 рублей расходов по оплате государственной пошлины", - говорится в документе.
Алексей Глызин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
РАО потребовало 170 тысяч рублей от певца Алексея Глызина
16 октября, 04:37
 
Российское авторское общество
 
 
