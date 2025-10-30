Светлана Радионова: важно, чтобы природоохранный блок в России был единым

Первая "Школа региональных министров", инициированная Росприроднадзором, пройдет в мастерской управления "Сенеж" 6-8 ноября. Она соберет представителей всех регионов России из числа тех, кто осуществляет контроль за исполнением природоохранного законодательства. Участники обменяются опытом, обсудят разные аспекты природоохранного законодательства и представят свои предложения, сообщила РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Глава ведомства в интервью агентству рассказала о проекте, его целях и мотивации министров учиться применять природоохранное законодательство. Беседовал Николай Корягин.

— Что такое "Школа региональных министров"?

— Это новая площадка для диалога с теми, кто на местах осуществляет контроль за исполнением природоохранного законодательства региональных объектов. Мы (Росприроднадзор — ред.) считаем, что единое информационное поле, единообразное применение законодательства и открытое обсуждение общих проблем — это фундамент для экологического благополучия. Наша служба — главный контролер России в сфере экологии. В "Сенеж" мы приглашаем министров и заместителей министров экологии, руководителей департаментов и специалистов, которые курируют природоохранные проекты и надзор в регионах. Это площадка открытого профессионального диалога, где важно не искать виноватых, а находить решения.

— Зачем нужна экошкола для региональных министров?

— Есть федеральный проект "Генеральная уборка". Государство готово выделять средства, чтобы рекультивировать старые промышленные площадки — те, что остались бесхозными еще с советских времен. Но их должен увидеть и внести в список сам регион. Что мы видим? Подают данные, чтобы мы их рассмотрели, а у этих предприятий есть собственники, и они не подходят под эту программу. Проделана пустая работа, время потрачено — результат нулевой. В то время как объекты, которые действительно достойны попасть в список "Генеральной уборки", остаются неохваченными.

Давайте возьмем еще одну тему — объекты негативного воздействия на окружающую среду (ОНВОС). Предприятия, осуществляющие деятельность и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, обязаны вносить плату. Но чтобы эти средства поступали, объекты должны быть внесены в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и за ними должен осуществляться действенный контроль. Задача региональных министерств — эти предприятия увидеть и принять меры для постановки их на учет. В чем выгода для региона? Плата за НВОС — это так называемый "окрашенный платеж". Плата за НВОС поступает в консолидированный бюджет субъектов РФ и направляется на природоохранные мероприятия в регионе. Но, к сожалению, часто бывает так, что объекты, находящиеся в плоскости надзора региона, "в списках не значатся" и, соответственно, не платят. Если происходит загрязнение водных объектов, которые находятся в ведении субъекта, надзорную работы должны проводить специалисты регионального министерства — берут пробы, оценивают ущерб.

Закон для всех один, методики едины, но подходы на местах бывают разными. Нам важно, чтобы природоохранный блок в стране был единым, чтобы мы действовали согласованно и говорили на одном профессиональном языке.

— Региональные министры подчиняются губернаторам. Какая у них мотивация совершенствовать навыки управления?

— Мы действительно не являемся для них начальниками. Но я уверена, что эти люди неравнодушны к тому, каким воздухом дышат и какую воду пьют у себя дома. И каждый понимает, как важно, чтобы их работа была видна, а ее результаты были долгосрочными.

В рейтинге эффективности глав регионов есть показатель — качество окружающей среды — то, как справляются со своими задачами министерства экологии, напрямую влияет на оценку работы их руководителя. Чем внимательнее и профессиональнее они действуют, тем выше качество жизни людей и тем сильнее позиции региона в целом.

— Какие темы природоохранного законодательства наиболее актуальны для региональных министерств?

— У каждого региона своя специфика. Для кого-то самое актуальное сегодня — рациональное использование недр, особенно там, где идет масштабная добыча полезных ископаемых, где работают крупные горно-обогатительные комбинаты или активно развивается золотодобыча. Для других — использование водных ресурсов, особенно если территория расположена вдоль крупных водных артерий. Таких примеров много, тот же Астраханский регион и другие. Где-то основная тема — отходы производства. Причем не только твердые бытовые отходы, но и буровые шламы. Проблемы нефтедобывающих компаний — это актуально для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Тюменской области, республик Коми и Башкортостан. Есть регионы с тяжелой промышленной нагрузкой: Челябинская область, Красноярский край. Ну, конечно, глобальная тема ТКО (твердые коммунальные отходы — ред.), она острая для каждого региона. Работы много, поэтому важно действовать максимально эффективно, чтобы результат был заметен людям.

— Чем планируете заниматься в рамках "школы"?

— Мы хотим показать лучшие практики: как проводить контрольно-надзорные мероприятия, работать с нарушителями, контролировать поступление и распределение платы за НВОС. Мы расскажем, как работаем с предприятиями в рамках профилактических визитов, на что обращаем внимание, как применяем действующее законодательство и методики расчета ущерба. Покажем лучшие судебные практики. И, конечно, хотим услышать коллег. Возможно, что-то со стороны регионов видно лучше — картина должна быть полной.

— Что вы ожидаете от министров?