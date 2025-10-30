Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, что 1 ноября будет сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 30.10.2025
02:08 30.10.2025
Россиянам напомнили, что 1 ноября будет сокращенным рабочим днем
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Россиянам напомнили, что 1 ноября будет сокращенным рабочим днем

Подольская: рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращенным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час для работников на пятидневке, потому что он считается предпраздничным, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем", - сказала Подольская.
Она отметила, что это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября, так как рабочий день перед праздником по законодательству должен быть сокращенным.
Подольская также добавила, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя из трех дней в начале ноября. Она начнется в среду, 5 ноября. Понедельник, 3 ноября, будет выходным, поскольку этот рабочий день перенесен на субботу. Вторник 4 ноября тоже будет выходным, поскольку в этот день в России празднуют День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
