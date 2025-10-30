Участники СВО показали фронтовую закалку на "Абилимпикс", заявил Путин

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" отметил, что участники СВО в рамках мероприятия достойно проявили себя и показали фронтовую закалку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу. В нынешнем году в числе конкурсантов ‒ участники специальной военной операции. В ходе соревновательной, деловой программ они достойно проявили себя, показали настоящую фронтовую закалку и, уверен, достигнут новых высот в мирном труде", - говорится в послании.