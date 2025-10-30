https://ria.ru/20251030/putin-2051823039.html
Путин примет с докладом главу "Роснано"
Путин примет с докладом главу "Роснано" - РИА Новости, 30.10.2025
Путин примет с докладом главу "Роснано"
Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу "Роснано" Сергея Куликова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:57:00+03:00
2025-10-30T12:57:00+03:00
2025-10-30T12:57:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
сергей куликов
владимир путин
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20251030/putin-2051818700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, сергей куликов, владимир путин, роснано
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Куликов, Владимир Путин, Роснано
Путин примет с докладом главу "Роснано"
Путин в четверг примет с докладом главу "Роснано" Куликова