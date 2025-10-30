Путин поприветствовал участников веронского экономического форума

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил участникам Веронского Евразийского экономического форума приветствие, в котором выразил уверенность, что озвученные в рамках форума инициативы будут реализованы, текст его приветствия зачитал президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
По словам Путина, форум давно взыскал заслуженный авторитет, позволяет обсуждать насущные вопросы глобальной экономики и способствует развитию международного сотрудничества, и такая совместная работа важна с учетом особой роли Евразийского континента.
"Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными… а инициативы получат практическую реализацию", - зачитал Фаллико слова Путина.
Веронский Евразийский экономический форум проходит 30-31 октября в стамбульском дворце Чириган. Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию" при поддержке фонда Росконгресс. Главная тема форума в этом году – "Новая энергия для новых экономических реалий". Дискуссии деловой программы будут посвящены поиску инновационных решений в энергетике, промышленности, финансах, транспорте, цифровых технологиях, сельском хозяйстве и социальной сфере.