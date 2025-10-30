Путин поприветствовал участников веронского экономического форума

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил участникам Веронского Евразийского экономического форума приветствие, в котором выразил уверенность, что озвученные в рамках форума инициативы будут реализованы, текст его приветствия зачитал президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.