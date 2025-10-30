Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников веронского экономического форума - РИА Новости, 30.10.2025
12:48 30.10.2025
Путин поприветствовал участников веронского экономического форума
Путин поприветствовал участников веронского экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил участникам Веронского Евразийского экономического форума приветствие, в котором выразил уверенность, что озвученные в... РИА Новости, 30.10.2025
экономика
россия
владимир путин
антонио фаллико
познаем евразию
россия
экономика, россия, владимир путин, антонио фаллико, познаем евразию
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антонио Фаллико, Познаем Евразию
Путин поприветствовал участников веронского экономического форума

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил участникам Веронского Евразийского экономического форума приветствие, в котором выразил уверенность, что озвученные в рамках форума инициативы будут реализованы, текст его приветствия зачитал президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
По словам Путина, форум давно взыскал заслуженный авторитет, позволяет обсуждать насущные вопросы глобальной экономики и способствует развитию международного сотрудничества, и такая совместная работа важна с учетом особой роли Евразийского континента.
"Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными… а инициативы получат практическую реализацию", - зачитал Фаллико слова Путина.
Веронский Евразийский экономический форум проходит 30-31 октября в стамбульском дворце Чириган. Организатором выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию" при поддержке фонда Росконгресс. Главная тема форума в этом году – "Новая энергия для новых экономических реалий". Дискуссии деловой программы будут посвящены поиску инновационных решений в энергетике, промышленности, финансах, транспорте, цифровых технологиях, сельском хозяйстве и социальной сфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными, заявил Путин
26 июня, 19:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтонио ФалликоПознаем Евразию
 
 
