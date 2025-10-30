Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили США из-за плана против России - РИА Новости, 30.10.2025
12:10 30.10.2025 (обновлено: 15:22 30.10.2025)
На Западе предупредили США из-за плана против России
Санкции США против российской нефти будут неэффективны и приведут к ослаблению американской экономики, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети Х. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
На Западе предупредили США из-за плана против России

Журналист Раттанси: США должны осознать бесполезность санкций против России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Санкции США против российской нефти будут неэффективны и приведут к ослаблению американской экономики, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети Х.
"Какой смысл в санкциях против российской нефти? Даже если они действительно работают, цены на энергоносители в США растут и замедляют экономический рост. Санкционное давление не работает уже больше десятилетия", — написал он.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Венгрия хочет продолжить покупать нефть и газ у России, заявил премьер
Вчера, 11:05
 
В миреСШАРоссия
 
 
