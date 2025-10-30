https://ria.ru/20251030/putin-2051806148.html
На Западе предупредили США из-за плана против России
На Западе предупредили США из-за плана против России - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе предупредили США из-за плана против России
Санкции США против российской нефти будут неэффективны и приведут к ослаблению американской экономики, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети Х. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:10:00+03:00
2025-10-30T12:10:00+03:00
2025-10-30T15:22:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20251030/vengrija-2051784225.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
На Западе предупредили США из-за плана против России
Журналист Раттанси: США должны осознать бесполезность санкций против России