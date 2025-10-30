Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с юбилеем
10:32 30.10.2025
Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с юбилеем
2025
Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с юбилеем

Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с 75-летием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием специального фотокорреспондента РИА Новости Сергея Гунеева, отметив его яркие, талантливые работы, посвященные важным событиям в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"На протяжении многих лет вы трудитесь в ведущих медиаструктурах, вносите большой, созидательный вклад в развитие отечественной фотожурналистики и по праву считаетесь подлинным корифеем Международного информационного агентства "Россия сегодня". Ваши яркие, талантливые работы, посвященные важным событиям в жизни страны, весь ваш насыщенный профессиональный путь достойны искреннего признания, служат творческим ориентиром для современного поколения журналистов", - говорится в сообщении.
Российский лидер пожелал Гунееву крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
