СМИ: Си Цзиньпин прибыл в Пусан на встречу с Трампом

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени прибыл в южнокорейский город Пусан, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени прибыл в южнокорейский город Пусан", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин 30 октября по местному времени встретится с президентом США Дональдом Трампом в Пусане для обмена мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам. Белый дом уточнил, что встреча лидеров двух стран состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск).
Внешнеполитическое ведомство Китая также сообщало, что Си Цзиньпин с 30 октября по 1 ноября посетит Южную Корею с государственным визитом, а также примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в городе Кёнджу.