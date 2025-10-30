СМИ: Си Цзиньпин прибыл в Пусан на встречу с Трампом

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени прибыл в южнокорейский город Пусан, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.

Внешнеполитическое ведомство Китая также сообщало, что Си Цзиньпин с 30 октября по 1 ноября посетит Южную Корею с государственным визитом, а также примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в городе Кёнджу.