Игрок основы "ПСЖ" пропустит из-за травмы матч против "Баварии"
17:41 30.10.2025 (обновлено: 17:48 30.10.2025)
Игрок основы "ПСЖ" пропустит из-за травмы матч против "Баварии"
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ выбыл на несколько недель из-за повреждения, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ выбыл на несколько недель из-за повреждения, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
У 20-летнего француза выявлена мышечная травма правого бедра.
"ПСЖ" 4 ноября примет в рамках основного этапа Лиги чемпионов немецкую "Баварию". Парижане занимают первое место в турнирной таблице, мюнхенцы идут вторыми. У обеих команд по 9 очков.
Дуэ в текущем сезоне провел восемь матчей и забил три мяча. В прошедшем сезоне нападающий выиграл в составе "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, дважды отличившись в финале турнира.
