Игрок основы "ПСЖ" пропустит из-за травмы матч против "Баварии"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ выбыл на несколько недель из-за повреждения, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

"ПСЖ" 4 ноября примет в рамках основного этапа Лиги чемпионов немецкую "Баварию". Парижане занимают первое место в турнирной таблице, мюнхенцы идут вторыми. У обеих команд по 9 очков.

Дуэ в текущем сезоне провел восемь матчей и забил три мяча. В прошедшем сезоне нападающий выиграл в составе "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, дважды отличившись в финале турнира.