Пожар на острове Недоразумения не смогли оперативно потушить

"Противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры. Надзорным ведомством скоординирована работа Авиалесоохраны, указано на необходимость усиления пожарных расчетов, однако действенных мер по пожаротушению не принято. В результате с момента обнаружения пожара за короткое время площадь горения увеличилась многократно. В связи с этим Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление в министерство природных ресурсов и экологии области с требованием об устранении нарушений", - говорится в сообщении.