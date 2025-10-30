Рейтинг@Mail.ru
08:49 30.10.2025 (обновлено: 11:10 30.10.2025)
Пожар на острове Недоразумения не смогли оперативно потушить
МАГАДАН, 30 окт - РИА Новости. Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в министерство природных ресурсов и экологии региона в связи с многократным увеличением площади пожара на острове Недоразумения под Магаданом, сообщает надзорное ведомство региона.
Группировка "Авиалесоохраны" из 19 человек тушит лесной пожар на острове Недоразумения в 20 километрах от Магадана. На острове горят торфяники и сухая растительность, хозяйственные постройки на территории турбазы огнем не тронуты. Ситуация находится на личном контроле прокурора Магаданской области.
"Противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры. Надзорным ведомством скоординирована работа Авиалесоохраны, указано на необходимость усиления пожарных расчетов, однако действенных мер по пожаротушению не принято. В результате с момента обнаружения пожара за короткое время площадь горения увеличилась многократно. В связи с этим Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление в министерство природных ресурсов и экологии области с требованием об устранении нарушений", - говорится в сообщении.
В последние годы на острове Недоразумения построили туристическую базу, его экологическая система считается уникальной.
