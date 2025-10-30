Около 75% проектов в Мурманске реализуется при поддержке властей региона

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Примерно три четверти проектов, которые реализуются в Мурманске, получают областную поддержку, в том числе по благоустройству территорий, строительству жилья, ремонту дороги другие, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании регионального правительства.

Ключевой вопрос повестки заседания – реализация в 2025 году стратегического плана "На Севере – жить!" в Мурманске.

"Три четверти мероприятий в городе реализуется при поддержке областного правительства. Жители видят изменения и это важно… Мы серьезно подходим к финансированию, реализации важных для Мурманска проектов. Конечно, особенно инвестируем в проекты по преображению внешнего облика, благоустройству", - сказал Чибис и добавил, что Мурманск входит в топ-5 благоприятных городов с непростым климатом, а также вошел в топ-10 городов России с самым высоким качеством жизни.

Глава региона обратил внимание на рост жилищного строительства. В этом году ввели в эксплуатацию жилой дом на улице Полярные Зори. Всего для расселения и отдельных категорий граждан построили 8 домов. Сейчас возводят объекты на Зеленой и Кирпичной. Крупные застройщики также приступили к строительству целых жилищных кварталов.

Что касается ремонта дорог, то в этом году в работе 16 объектов, а всего за шесть лет в рамках плана "На Севере – жить!" и нацпроектов отремонтировано более 140 км дорог. Также обновлен общественный автопарк, Мурманск входит в топ-10 ведущих городов России по уровню развития общественного транспорта.